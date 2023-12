Eurocup 2023/24: Trento domina in casa di Gran Canaria e vince 98-76

Strepitosa vittoria della Dolomiti Energia Trento, che domina in casa dei campioni in carica di Gran Canaria e si impone 98-76 nel dodicesimo turno di Eurocup. Primo quarto all’insegna dell’equilibrio, con gli isolani che provano la fuga, ma Trento rimane lì grazie ad un Baldwin da 10 punti nella sola prima frazione. A sorpresa nei secondi dieci minuti è la formazione di Galbiati ad avvantaggiarsi e grazie ad una difesa solida che concede solo 13 punti ai padroni di casa il punteggio all’intervallo è 44-51. Nella ripresa Trento continua a martellare il canestro con un impeccabile Grazulis che manda in difficoltà la squadra di Lakovic. Sul finire della terza frazione un parziale di 13-0 spacca completamente la gara e consente all’Aquila di volare con 20 punti di vantaggio. Nel quarto quarto è pura accademia, con i bianconeri che arrivano fino ai 29 punti di vantaggio prima di chiudere 98-76.

Una vittoria tanto inaspettata quanto fondamentale per Trento, che ora con 5 vittorie e 7 sconfitte rimane agganciata ad Aris Salonicco e Lietkabelis a pari punti in classifica e si può giocare le proprie carte per l’accesso alla fase successiva. Seconda sconfitta europea per la capolista Gran Canaria, che si fa così raggiungere in vetta dai francesi del Bourg. Man of the match il solito Andrejs Grazulis, che chiude con 23 punti frutto di un incredibile 10/11 dal campo. Oltre al lettone la Dolomiti Energia ne manda altri 4 in doppia cifra: Baldwin con 17 e Biligha, Ellis e Forray con 10 punti ciascuno. Per gli spagnoli gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono Brussino con 17 e Prkacin con 11.