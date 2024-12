Conegliano ha la meglio su Plovdiv per 3-0 (25-18, 25-12, 25-18). Le Campionesse d’Italia in carica ottengono il successo in poco più di un’ora, nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Si tratta dell’ennesimo risultato positivo per Conegliano, che ha vinto tutte le partite giocate fino ad ora nella Champions 2024/2025.

Conegliano si dimostra in controllo del match sin dalle prime battute. Plovdiv rimane alle calcagna delle Campionesse d’Europa per i primi scambi, ma deve poi indossare le vesti di inseguitrice. Tra le fila dell’Imoco si distingue Haak, che segna un totale di otto punti nel corso del set di apertura. Conegliano ottiene il successo del primo parziale in circa mezz’ora di gioco, con Chirichella che mette a terra la palla del 25-18. Il secondo set è invece monodirezionale, con le ragazze di Santarelli che salgono in cattedra e dominano il parziale. Zhu Ting si mette in mostra, così come Sarah Fahr, con Plovdiv in difficoltà e costretto a fermare diverse volte il gioco. In poco più di quindici minuti, il team Campione d’Italia piega le avversarie bulgare per 25-12. L’ultimo set risulta più equilibrato, almeno nelle prime battute in campo. Successivamente, Conegliano aumenta i giri del motore, portandosi avanti. La formazione ospite non riesce a tenere il ritmo delle avversarie e si arrende per 25-18. La formazione di Santarelli ottiene così il quarto successo sulle quattro partite di Champions League giocate.