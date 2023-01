Basket, Eurocup 2022/2023: Venezia lotta ma non basta, Bourg en Bresse passa 86-79

La cronaca e il tabellino di Bourg en Bresse-Venezia 86-79, big match dell’undicesima giornata del gruppo A di Eurocup 2022/2023. Trasferta francese che si rivela amara per l’Umana Reyer di coach De Raffaele, che paga un quarto periodo davvero avaro di punti nei momenti decisivi. Jordan Floyd con 24 punti trascina i padroni di casa, mentre ai lagunari non bastano i 23 punti di Derek Willis.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA SU SPORTFACE

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

La cronaca – La partita inizia nel peggiore dei modi per Venezia, subito sotto 7-0 con i canestri di Palmer. Il primo quarto però vive di parziali e controparziali, con la Reyer che inanella un notevole 14-0 grazie a un ispirato Tessitori prima di tornare nuovamente a inseguire dopo le triple di Julien. Bourg en Bresse prova un nuovo allungo, ma la tripla di De Nicolao in chiusura di periodo consente a Venezia di acciuffare la parità sul 24-24 dopo i primi dieci minuti. Il secondo quarto però si apre con evidenti difficoltà offensive per i ragazzi di coach De Raffaele, che segnano appena quattro punti nei primi cinque minuti. I francesi così toccano anche il +11, ma nel finale ecco la reazione di Venezia che torna sotto e va all’intervallo lungo sotto di cinque lunghezze sul 43-38. Un risultato non da buttare, viste le percentuali deficitarie del secondo quarto.

Al ritorno in campo il terzo quarto sorride in avvio a Venezia, che con un parziale da 13-4 sembra poter ribaltare l’inerzia dell’incontro. All’improvviso però arriva l’ennesimo controparziale di questa partita, un 10-0 che consente ai padroni di casa di tornare ancora una volta a comandare le operazioni. Willis però scuote Venezia e così i lagunari limitano i danni sul 60-57 prima degli ultimi dieci minuti. Nell’ultimo periodo però sale in cattedra Floyd, che fa la differenza con la sua qualità mettendo in crisi la difesa di Venezia. I lagunari provano a reagire ma cedono alla distanza, toccando anche il -15 sul punteggio di 82-67. La gestione finale di Bourg en Bresse si rivela quantomeno discutibile e così gli uomini di De Raffaele provano a rientrare fino all’ultimo, ma alla fine il punteggio conclusivo non lascia scampo.

Il tabellino

Mincidelice JL Bourg en Bresse: Benitez 9, Courby, Galin, Massenat 3, Floyd 24, Palmer jr 17, Pelos 12, Chassang 4, Mike 3, Kokila, Brimah 8, Julien 6.

Umana Reyer Venezia: Tessitori 9, Spissu 7, Parks 11, Freeman 4, Bramos 6, Moraschini, De Nicolao 3, Granger 12, Chillo, Willis 23, Watt 4.