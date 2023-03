Basket, Eurocup 2022/2023: Venezia cade in casa contro Joventut

Venezia perde in casa contro Joventut 80-74 nella 17ª giornata di Eurocup 2022/2023. Venezia si trova sempre sotto nel punteggio e a rincorrere gli ospiti, che riescono nell’allungo decisivo nel finale. Top scorer dell’incontro Ellenson con 18 punti 5 rimbalzi e 2 assist a cui si aggiungono i 16 punti con 7 rimbalzi di Tomic. Non bastano i 18 punti con 8 rimbalzi di Watt a Venezia per evitare la sconfitta casalinga. Quarta vittoria in fila per Joventut che consolida il secondo posto in classifica con 12 vittorie e 5 sconfitte. Venezia resta ferma al quinto posto con 9 vittorie e 8 sconfitte mancando l’aggancio a Ulm e Lietkabelis, al 3° e 4° posto con 10 vittorie e 7 sconfitte. Venezia tornerà in campo in Serie A in casa contro il fanalino di coda Reggiana.