Brugge-De Panne 2023, risultati e classifica: ordine di arrivo, trionfa Philipsen in volata

Jasper Philipsen trionfa alla Brugge-De Panne 2023: ecco i risultati e la classifica della corsa belga di un giorno con l’ordine di arrivo di questa classica dal percorso quasi interamente pianeggiante. Una fuga a sette caratterizza al prima metà della gara, una volta ripresi è il vento a intervenire: si avvantaggiano i diciotto davanti e il gruppo si spezza in diversi tronconi. Restano una quindicina lì davanti e sembrano loro a giocarsi la vittoria, poi follia di Lampaert che prova a partire ma si tira con sé dei velocisti tra cui Philipsen, che è proprio il telefonato vincitore visto che nessuno prende iniziativa nel finale e si arriva in volata. Kooij secondo per la quarta volta in stagione. Di seguito ecco l’ordine di arrivo della Brugge-De Panne.

ORDINE DI ARRIVO BRUGGE-DE PANNE