Basket, Eurocup 2022/2023: Trento vince con Slask Wroclaw e chiude in 9ª posizione

Trento batte Slask Wroclaw 72-61 nel match valido per la 18ª giornata di Eurocup 2022/2023. La squadra di Molin vince la sfida tra le ultime due della classifica della competizione e le uniche due squadre che non parteciperanno alla fase finale del torneo. Ottima prova di Conti e Grazulis, che mettono a segno 15 punti a testa. Tripla doppia sfiorata dal solito Flaccadori, che chiude con 10 punti 9 rimbalzi e 11 assist. Non bastano allo Slask i 14 punti di Kolenda per evitare la diciassettesima sconfitta su 18 partite giocate, unica vittoria proprio contro Trento all’andata il 21 dicembre. Trento chiude l’Eurocup al 9° posto con 4 vittorie e 14 sconfitte. Ora la squadra di Molin si potrà concentrare sul campionato dove al momento è in 8ª posizione ai margini di una zona playoff ancora tutta da conquistare.