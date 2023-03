Volley, Cev Cup maschile 2023: la finale d’andata è un incubo per Modena, il Roeselare stravince 3-0

Non poteva andare peggio per la Valsa Group Modena la gara di andata della finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. I canarini di Andrea Giani hanno infatti disputato la peggior partita della stagione, venendo sconfitti dal Knack Roeselare con un severo 0-3 (21-25, 23-25, 21-25). Nonostante il punteggio parli di tre set nel complesso equilibrati, in realtà non c’è stata partita e la formazione belga ha dominato in lungo e in largo, disputando una prova di alto livello.

Senza nulla togliere agli ospiti, che in semifinale avevano già fatto molto bene contro Piacenza, non sarebbe corretto non menzionare i demeriti di Modena, che ha sbagliato tantissimo. Oltre alle difficoltà sia in battuta che in attacco, la squadra di Giani ha inoltre dato l’impressione di essere bloccata a livello psicologico, subendo una sconfitta impronosticabile. Al ritorno, in Belgio, servirà un’impresa per ribaltare lo 0-3. Modena può sicuramente farcela, ma servirà una prestazione di gran lunga migliore rispetto a quella odierna.

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI E LE DATE

CRONACA: Primo set da incubo per Modena, che commette ben sei errori in battuta e non riesce a trovare continuità cedendo il passo agli avversari dopo un inizio equilibrato. Nonostante l’infortunio di Rotty in avvio, il Roeselaere non si disunisce e disputa un primo parziale molto solido, approfittando delle imprecisioni dei canarini. Eloquente l’errore di Rinaldi, che sul 20-22 ha un rigore per riportare Modena a -1 ma sbaglia. Gli ospiti ringraziano e s’impongono per 25-21.

Nella seconda frazione Modena sale di livello, ma non è ancora abbastanza per dare del filo da torcere agli avversari. Dopo un piccolo vantaggio in apertura, i ragazzi di Giani tornano a sbagliare e a inseguire nel punteggio. Ancora una volta la preziosa chance di riaprire i giochi capita a Rinaldi, ma il classe 2001 è in serata no e non riesce ad invertire il trend. I due set point annullati sul 21-24 non sono altro che un illusione per la Valsa Group, che continua a faticare e finisce per cedere con lo score di 25-23.

Nonostante due set persi malamente, non arriva la tanto sperata reazione di Modena, che scivola subito a -4, dando l’impressione di essere già rassegnata alla sconfitta. L’unica fiammata arriva sul 6-9, quando Rinaldi finalmente trova continuità in battuta, inanellando un parziale di 4-0. Il Roeselare tuttavia risponde con un contro-parziale di 4-0, ribadendo il leitmotiv della serata. Modena ci prova fino alla fine, tentando magari di approfittare di un passaggio a vuoto degli avversari, ma il copione non cambia. I belgi la chiudono con un ace e vincono set 25-21 e match.