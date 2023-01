Ciclismo, Dagnoni incontra Piantedosi: “C’è disponibilità ad affrontare tema sicurezza su strada”

Il Viminale è stato luogo di un incontro tra il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Diversi i temi affrontati, tra cui quello della sicurezza su strada per i ciclisti. Per la Federazione si tratta del primo di una serie di incontri istituzionali che culmineranno con una campagna di sensibilizzazione che ha già raccolto la partecipazione di campioni di questo sport come testimonial. “Il Ministro è da sempre vicino al ciclismo e ha mostrato la massima disponibilità ad ascoltare le problematiche del nostro mondo”, ha dichiarato soddisfatto Dagnoni al termine dell’incontro.