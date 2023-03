Basket, Eurocup 2022/2023: le triple di Bramos trascinano al successo Venezia contro il Bursaspor

Venezia sbanca la Turchia, superando 73-89 il Bursaspor nella sfida valevole per la sedicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Secondo successo di fila per gli uomini di coach Spahija, già sicuri del passaggio del turno. 24 punti per Michael Bramos, un cecchino dall’arco con il 70% di realizzazione sulle triple provate questa sera. 18 per Granger, mentre ai turchi non bastano i 23 di Bitim e i 16 di Zach Auguste, entrambi tenuti sotto controllo nel secondo tempo dopo un grande avvio di gara.

RISULTATI e CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

LA PARTITA – Buona partenza della squadra di casa, che si porta subito in vantaggio e di fatto resta al comando per buona parte dei primi 20′ di gara. Zach Auguste e Onuralp Bitim banchettano nell’area dei lagunari, mentre Needham trova già tre tiri dall’arco che vanno a segno nel corso del primo quarto. Con il passare dei minuti però inizia a girare anche l’attacco degli ospiti, che in particolar modo grazie a Derek Willis e Jayson Granger riesce quasi sempre a restare agganciata. Un canestro di Tessitori regala il primo vantaggio a Venezia a metà secondo quarto, poi prosegue il botta e risposta e si va all’intervallo con il Bursaspor avanti di due 47-45 con un canestro di Saybir quasi allo scadere.

L’equilibrio prosegue nel terzo parziale di gioco, dove Venezia riesce a stare a contatto più che altro grazie alle triple di Bramos, caldissimo questa sera dall’arco. Sempre lui trova la parità all’inizio dell’ultimo quarto ed è l’antipasto di ciò che verrà negli ultimi 10′ di gioco. Venezia inizia a salire d’intensità a livello difensivo, con la squadra turca che commette diversi turnovers e non riesce più con facilità ad arrivare al ferro. Dall’altro lato invece prosegue la pioggia di tripla della squadra italiana, con Bramos che scollina quota 20 punti, ben coadiuvato anche da Willis e dal solito Granger. Arriva un’altra vittoria.