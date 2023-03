Friburgo-Juventus, Allegri: “Di Maria e Chiesa disponibili a gara in corso, idea De Sciglio nei tre difensori”

“Affrontiamo questa gara con la convinzione di passare il turno. Partita complicata, loro in casa sono un’altra squadra. Non è facile andare avanti, l’Europa League è una competizione difficile con squadre importanti. Bisogna fare un passettino alla volta“. Così Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023 contro il Friburgo.

“Di Maria stamattina ha fatto lavoro differenziato. Sta meglio, ma è molto difficile vederlo titolare. Chiesa ha fatto un buon allenamento e sarà a disposizione, ma sempre dalla panchina. Vlahovic? Sta bene, domenica ha fatto bene. Tornerà a fare gol presto, sono momenti. Gli attaccanti si notano di più perché non segnano rispetto ai centrocampisti – ha aggiunto il tecnico bianconero, per poi toccare altri temi in conferenza stampa – Vlahovic e Kean insieme è una soluzione. Deciderò domani dopo aver valutato le condizioni di Chiesa e Di Maria. De Sciglio potrebbe giocare nei tre di difesa, sia dall’inizio che a partita in corso“.

“Bisogna essere bilanciati nelle analisi. Sicuramente è un buon segnale se le italiane vanno avanti in Europa, ma non dobbiamo ignorare i problemi della Serie A – ha spiegato Allegri – Andare in avanti in Europa serve a riempire il calendario. Giochiamo di più, ci alleniamo di meno e ci divertiamo. Pensiamo a passare il turno e poi all’Inter“.

È intervenuto in conferenza stampa anche Wojciech Szczesny, che ha dichiarato: “Dobbiamo ripetere quanto di buono fatto all’andata per ottenere un buon risultato. La chiave sarà essere ordinati e concedere poco. Mi aspetto un atteggiamento diverso dal Friburgo visto che dovrà fare gol. Dovremo limitarli come fatto sette giorni fa. La Juventus non giocava l’Europa League da anni e, per me che non l’avevo mai giocata, è stimolante. Non avverto alcun calo di energia“.