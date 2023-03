Napoli-Eintracht serata di paura, scontri e terrore: tutti gli aggiornamenti LIVE e in DIRETTA

Napoli-Eintracht è una serata di paura, scontri e terrore, ecco la diretta live: la città è piombata nell’incubo ed è devastata in questi minuti dagli ultras venuti da Francoforte senza biglietto e furiosi per la decisione del Prefetto di vietare loro la possibilità di assistere alla partita al Maradona. Una decisione che ha fatto discutere e che sfocia in disordini gravissimi per le strade del capoluogo campano, con locali devastati, oggetti che volano e pesanti tafferugli con la Polizia intervenuta per evitare disastri con i tifosi azzurri. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

17.29 I tifosi tedeschi sono entrati in contatto con le forze dell’ordine e hanno provato a forzare il cordone di sicurezza. Alcuni mezzi pubblici dell’azienda di trasporto cittadina Anm erano stati messi a disposizione dei tifosi per rientrare in albergo, ma i tedeschi hanno rifiutato per muoversi a piedi e devastare le strade napoletane.

17.23 Guerriglia in pieno centro a Napoli, pesanti scontri tra i tifosi dell’Eintracht e dei napoletani a volto coperto. Lanciati oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati, inebitabile terrore tra i passanti e i commercianti della strada.

17.21 Nei tafferugli è stata data alle fiamme anche un’auto della Polizia in via Calata Trinità Maggiore, mentre un’altra è stata danneggiata con la rottura dei vetri e anche una terza auto ha riportato danni. Situazione complicatissima, il rischio di gravi incidenti è concreto.

17.18 La decisione del Prefetto di vietare ai residenti a Francoforte la trasferta a Napoli non ha comunque evitato che piombassero in città frange pericolose di tifosi tedeschi, per di più inferociti per questa decisione.

17.15 E’ un pomeriggio davvero complicato a Napoli, dove come testimoniato dal video (CLICCA QUI) i tifosi dell’Eintracht Francoforte si stanno prodigando in devastazioni e pesanti scontri con la Polizia.