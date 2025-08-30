Prestito da 6 milioni con riscatto a 44 in caso di Champions. Contratto col Napoli fino al 2031 da 5 milioni a stagione. Conte trova l’alternativa a Lukaku.

Il Napoli ha il suo nuovo centravanti: Rasmus Hojlund vestirà l’azzurro. Dopo l’incontro decisivo di questa mattina tra i procuratori del danese e la dirigenza – De Laurentiis, Manna e Conte – è arrivato l’accordo con il Manchester United: 6 milioni per il prestito, più 44 di riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

L’attaccante classe 2003 firmerà un contratto fino al 2031, con ingaggio da 5 milioni netti a stagione. Domani sono previste le visite mediche in Italia, primo passo verso la nuova avventura.

Per Conte un innesto fondamentale: in attesa del recupero di Romelu Lukaku, il tecnico potrà contare su un centravanti giovane, potente e con esperienza internazionale.

Chi è Hojlund – Cresciuto nel vivaio del Copenaghen, è esploso in Austria con lo Sturm Graz. Nel 2022 l’Atalanta lo ha acquistato per 17 milioni, valorizzandolo in una stagione da 10 gol sotto Gasperini. La successiva cessione al Manchester United per 70 milioni più bonus lo ha consacrato come uno dei prospetti più interessanti d’Europa. In due anni a Old Trafford ha collezionato 95 presenze e 26 reti, alternando lampi di talento a periodi più difficili.