Wimbledon 2023, arriva Roger Federer: martedì 4 luglio l’omaggio sul Centre Court

Martedì 4 luglio Roger Federer farà il suo ritorno sul Centre Court di Wimbledon. In giacca a cravatta e non in tenuta da gioco, ma sarà in ogni caso un momento da ricordare per i tanti appassionati di tennis e tifosi dell’elvetico, che su quel campo ha trionfato ben otto volte tra il 2003 e il 2017. Il campione di Basilea sarà omaggiato alle ore 14:15 italiane circa, prima dell’inizio del programma giornaliero, con il match della detentrice del titolo Elena Rybakina.