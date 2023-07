Brittney Griner si ferma, dopo il carcere in Russia vuole dedicarsi alla sua salute mentale

La giocatrice di basket femminile, Brittney Griner, finita in carcere in Russia per dieci mesi in una vicenda decisamente controversa che ha inasprito i rapporti tra il paese ex sovietico e gli Stati Uniti, ha deciso di fermarsi per alcune partite e di prendersi un congedo dai campi per dedicarsi alla sua salute mentale: “I Mercury sostengono pienamente Brittney e continueremo a lavorare insieme per definire il suo ritorno”.