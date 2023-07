Basket, prosegue il Training Camp dell’Italia: Pozzecco annulla l’allenamento di domani

“Prosegue senza intoppi il Training Camp degli azzurri del basket in Alpe Cimbra. Sotto la guida di coach Gianmarco Pozzecco e del suo staff tecnico, i 15 giocatori della Nazionale italiana stanno svolgendo la prima parte della preparazione in vista del Mondiale, che terminerà con le due gare della Trentino Basket Cup (il 4 e il 5 agosto a Trento)”. E’ quanto si legge in un comunicato ufficiale della Federbasket, in cui viene spiegato come il ct dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, abbia anche provveduto a concedere un giorno di riposo agli azzurri: “Visti i ritmi elevati, il ct ha deciso di concedere ai ragazzi un giorno di riposo. E’ stata dunque annullata la seduta di allenamento prevista per domani. La preparazione riprenderà regolarmente martedì 1° agosto (dalle 11 alle 13). Tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte aperte presso il Palazzetto dello Sport di Folgaria (in via Nazioni Unite 21b) fino al 2 agosto”.