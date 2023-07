Wawrinka-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Stan Wawrinka se la vedrà contro Alexei Popyrin nella finale dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Entrambi hanno prevalso in semifinale nei confronti di due azzurri. Lo svizzero ha disposto in maniera abbastanza netta del torinese Lorenzo Sonego mentre l’australiano ha avuto la meglio in rimonta sul sanremese Matteo Arnaldi. Wawrinka, complice la maggiore esperienza e predisposizione alla superficie, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. L’ex campione Slam elvetico non vince un titolo sul circuito maggiore addirittura dal 2017, quando riuscì ad imporsi sul rosso casalingo di Ginevra. Dall’altra parte il bombardiere aussie proverà a sollevare al cielo il trofeo per la seconda volta in carriera dopo il successo del 2021 sul veloce indoor di Singapore. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da registrare a qualsiasi livello.

Wawrinka e Popyrin scenderanno in campo oggi (domenica 30 luglio). I due giocatori sono pianificati come primo ed unico incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Wawrinka e Popyrin garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.