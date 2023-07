Scherma, ritiro pre Mondiale per tutti gli atleti italiani impegnati in quel di Milano

A Milano tutti gli atleti di tutte le categorie della Scherma Italiana che saranno impegnate nei Mondiali ormai prossimi si riuniranno in quel del capoluogo lombardo per prepararsi al meglio per la kermesse internazionale. Il 13 luglio cominceranno la spada del CT Dario Chiadò (fino al 18) e la sciabola del Commissario tecnico Nicola Zanotti (che concluderà gli allenamenti il 19), mentre il 14 arriverà anche il fioretto del Responsabile d’arma Stefano Cerioni (che resterà a Milano fino al 20).

Dal 14 luglio, infine, a Milano anche il fioretto. Tra le donne, Arianna Errigo, e le altre prescelte Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini (per lei solo la competizione Individuale) e Francesca Palumbo (selezionata soltanto per la prova a Squadre), si alleneranno anche Giulia Amore, Anna Cristino, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini.

Il Mondiale, ovviamente, si terrà a Milano dal 22 al 24 luglio per quanto riguarda la fasi preliminari. Dal 25 iorno della cerimonia d’apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e fino al 27 si assegneranno le medaglie Individuali. Poi, le ultime tre giornate (dal 28 al 30 luglio) con le fasi finali delle gare a Squadre.