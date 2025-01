Arrivano brutte notizie in casa Virtus Bologna. La vittoria di domenica sera sul campo di Reggio Emilia non permette infatti di sorridere alla squadra guidata da coach Dusko Ivanovic, dal momento che Will Clyburn ha riportato un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi e mezzo. L’ex Efes e Cska Mosca ha lasciato il parquet dopo 7′ a causa di un problema al piede, e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione alla fascia plantare del piede sinistro.

Questa la nota ufficiale apparsa sul sito della società bianconera: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che nel corso della gara di Campionato con Reggio Emilia, Will Clyburn ha riportato una lesione parziale alla fascia plantare del piede sinistro. Il giocatore si sottoporrà a trattamenti specifici, verrà rivalutato periodicamente e rimarrà assente dalle competizioni per un periodo non inferiore alle 10 settimane“.

Clyburn leader offensivo della Virtus Bologna nelle ultime settimane

Per la Virtus Bologna quella di Will Clyburn sarà un’assenza molto pesante, anche in chiave Final Eight di Coppa Italia. Dopo un inizio di stagione opaco che aveva fatto storcere il naso a molti, il classe ’90 ha cambiato marcia e si è preso le V nere sulle spalle. Da novembre in poi infatti è andato in doppia cifra in nove partite su dodici di Eurolega, affermandosi come principale terminale offensivo della squadra con una media di oltre 16 punti a partita in questo lasso di tempo, risultando decisivo soprattutto nelle due vittorie esterne di misura sul campo del Partizan Belgrado (27 punti) e su quello del Baskonia (23 punti più la tripla con il fallo sulla sirena che è valsa la vittoria ai bianconeri).

Anche nell’ultima gara disputata nella massima competizione europea Clyburn aveva trainato la Virtus con 25 punti, malgrado la netta sconfitta sul campo del Panathinaikos. Non si tratta di certo di un periodo fortunato per Bologna, che nelle ultime uscite ha dovuto già fare a meno dei due lunghi titolari, Ante Zizic e Tornik’e Shengelia. Fortunatamente per Ivanovic il georgiano sembra sulla via del ritorno, e potrebbe scendere in campo già nella prossima sfida di Eurolega contro il Baskonia.

Ipotesi sostituto dal mercato per la Virtus

Sostituire Clyburn sarà sicuramente cosa complicata per la Virtus, che ora dovrà decidere se intervenire sul mercato con un innesto. Il ritorno del campione Eurolega 2018/19 avverrà non prima di fine marzo, e in queste settimane le V nere dovranno affrontare alcuni appuntamenti cruciali per la stagione. La sensazione è che serva un sostituto, ma tutto dipenderà dal budget a disposizione e dalla possibilità di investire ulteriori risorse da parte della proprietà. Inoltre un eventuale sostituto non potrà arrivare da squadre che già militano in Eurolega, dal momento che la scadenza per questo tipo di trasferimenti era fissata al 25 dicembre.

La Virtus potrebbe dunque pescare dai campionati esteri, con Cina e G-League su tutti, oppure virare su un free agent. Il più appetibile allo stato attuale sembra essere James Nunnally, vecchia conoscenza del campionato italiano (ha vestito le casacche di Avellino e Olimpia Milano) e senza squadra dopo la scadenza del suo contratto a fine giugno scorso con il Partizan. L’alternativa in casa potrebbe essere quella di aumentare la fiducia a chi ha avuto meno spazio in questa prima metà di stagione, Matt Morgan e Rayjon Tucker su tutti, con Cordinier a ergersi come go to guy.