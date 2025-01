Il centrocampista dell’Inter può lasciare la squadra di Inzaghi per lo scarso utilizzo: occhio alla pista che lo porta in bianconero

Undici minuti nelle ultime quattro partite in Serie A, scampoli di match conquistati qua e là. Per il secondo anno consecutivo Davide Frattesi si ritrova nella condizione di essere soltanto una riserva nell’Inter di Simone Inzaghi.

Certo il reparto è affollato e dotato di calciatori di grande qualità, ma l’ex centrocampista del Sassuolo inizia ad accusare lo scarso minutaggio. Il ruolo di riserva di lusso sta stretto a Frattesi che cerca più spazio anche perché non vuole perdere la Nazionale. Ecco perché non sarebbe una sorpresa un suo addio all’Inter già nella sessione invernale di mercato.

Certo, Inzaghi non lo darebbe mai via, ma bisogna fare i conti con la volontà del calciatore e con le sirene che arrivano sia dall’Italia che dall’estero. Qui da noi è la Roma che sta pensando a lui, soprattutto in caso di partenza di Pellegrini, le cui quotazioni però sono in risalita dopo il gol che ha aperto il derby. Per Frattesi sarebbe un ritorno in giallorosso, società nella quale è cresciuto prima di spiccare il volo. Un volo che lo potrebbe portare anche in bianconero perché il suo talento piace, e tanto, anche lontano dai confini della Serie A.

Calciomercato Inter, Frattesi via: tra Roma e Premier

In Premier League, ad esempio, uno come Davide Frattesi ci starebbe benissimo. Quantità e qualità al servizio della squadra, capacità di recuperare palla, ma anche di inserirsi ed andare in gol come dimostrano i tre già segnati quest’anno in campionato.

Insomma, il profilo perfetto per il campionato inglese e, infatti, c’è una squadra che lo ha inserito tra gli obiettivi. Si tratta del Newcastle che, dopo Tonali, punta ad un altro centrocampista della Nazionale di Spalletti. Un interessamento concreto, ma che deve fare i conti con le elevate richieste dell’Inter. I nerazzurri non hanno intenzione di cedere il centrocampista, a meno che non arrivi una proposta indecente.

Ecco allora che si parla di una valutazione da sessanta milioni di euro per il suo trasferimento in Inghilterra. Una cifra che non spaventa di certo il club di Premier League, pronto a far partire l’assalto se trovasse un’apertura da parte del calciatore. Occhio dunque alla pista inglese per Frattesi: il centrocampista, chiuso all’Inter, potrebbe fare le valigie ed andare a cercare spazio e gloria in Inghilterra.