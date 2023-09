Basket, Supercoppa 2023: è subito Olimpia Milano-Virtus Bologna; Brescia e Tortona le outsider

Dopo la passione vissuta dal basket italiano con i recenti Mondiali che hanno visto la Nazionale uscire di scena contro gli Stati Uniti, si torna a parlare di club, con la stagione 2022/2023 che sta finalmente per prendere ufficialmente il via. Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre, infatti, andrà in scena la Supercoppa 2023 di basket, primo trofeo stagionale. Il programma prevede il piatto forte già nelle semifinali, con il confronto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

PROGRAMMA E TV

Basket, Supercoppa 2023: Bologna insegue Milano nell’albo d’oro

Un testa a testa ormai classico, tra le due attuali superpotenze del panorama cestistico italiano. I meneghini potranno sfoggiare per la prima volta la terza stella, arricchita da una campagna acquisti di grande rilievo, con la ciliegina sulla torta rappresentata dall’arrivo di Nikola Mirotic. Anche le Vu Nere, però, si presentano con una grandissima novità degli ultimi giorni: in panchina, infatti, ci sarà coach Banchi, reduce dall’incredibile cavalcata iridata, che ha preso il posto di Sergio Scariolo, esonerato dopo la clamorosa conferenza stampa di presentazione della stagione. La Virtus Bologna, inoltre, ha vinto le ultime due edizioni, ed è ora a quota tre Supercoppe vinte, una in meno di Milano.

Basket, Supercoppa 2023: Tortona e Brescia le outsider

Se una delle due big, per forza di cose, non arriverà in finale, c’è grande curiosità per vedere cosa succederà nell’altra parte del tabellone, tra Tortona e Brescia. Due società giovani ma già ben affermate, che proveranno ad aggiudicarsi per la prima volta questo trofeo. Per i primi, si tratterebbe di una prima volta assoluta, visto che Tortona non ha mai vinto un trofeo a livello di A1. La storia recente di Tortona è ormai ben nota, con il binomio consolidato con coach Ramondino che ha portato i piemontesi ad affermarsi come solida realtà del basket italiano. Inoltre, la stagione 22/23 rappresenta il debutto europeo di Tortona, che parteciperà alla Champions League: quindi, quale miglior inizio di stagione se non con un trofeo in bacheca?

Brescia, invece, proprio pochi mesi fa ha avuto la possibilità di festeggiare alla grande una storica Coppa Italia, il primo trofeo vinto tra i grandi della pallacanestro italiana. Anche in questo caso parliamo di una coppia ben nota, visto che in panchina c’è il confermatissimo coach Magro, protagonista degli ultimi anni della Germani. Tutto questo, nonostante nell’ultima stagione Brescia non abbia assolutamente brillato in campionato, finendo fuori dalle migliori otto: la Supercoppa 2023 di basket potrebbe essere una notevole rampa di lancio verso una stagione ricca di soddisfazioni.