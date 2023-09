F1 GP Giappone 2023, Sargeant a muro dopo pochi minuti: interrotte le qualifiche

Subito un’interruzione nel Q1 delle qualifiche del GP del Giappone in corso di svolgimento sul circuito di Suzuka. Brutta botta per Logan Sargeant, che perde la sua Williams in trazione e finisce a muro proprio dopo l’ultima curva che immette sul rettilineo del traguardo. Nessuna conseguenza dal punto di vista fisico per il pilota statunitense, ma bandiera rossa e qualifiche interrotte. Al momento c’è Verstappen davanti a tutti, mentre sei piloti non hanno ancora effettuato un tempo con 9′ rimanenti: tra questi anche i due della Ferrari.