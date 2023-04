Basket, Sotheby’s mette all’asta scarpe di Michael Jordan: valore stimato che oscilla fra i 2 e i 4 milioni di dollari

Michael Jordan è sempre fra di noi e soprattutto nel mondo del basket che ha avuto con la star americana uno dei, o forse il più, grande cestista della storia di questo sport. Per testimoniare l’attualità della presenza del campione americano ci sono oggetti che hanno segnato un’epoca e che al giorno d’oggi sono un bene prezioso per gente che farebbe di tutto per averle. Sotheby’s, infatti, ha deciso di mettere all’asta il paio di Nike Air Jordan XIII, taglia 47 1/2, indossate da Michael Jordan in gara 2 delle finali Nba del 5 giugno 1998.

Le scarpe sarebbero relative al giorno in cui al Delta Center di Salt Lake City, MJ aveva partecipato attivamente alla Vittoria dei Bulls contro gli Utah Jazz (93-88), segnando 37 punti in 40 minuti. Lo riporta, tra gli altri media, Paris Match. Dopo la partita, al raccattapalle responsabile dello spogliatoio dei Bulls sono state offerte queste sneakers dalle mani di Michael Jordan. Sotheby’s ha tenuto a specificare nella nota associata alla vendita: “Le scarpe da ginnastica hanno grandi e belle firme d’argento su ciascuna estremità e sono in condizioni immacolate“. Stando alla stima della casa d’aste americana, queste Air Jordan XIII dovrebbero volare via a un prezzo dai 2 ai 4 milioni di dollari. Al momento, l’offerta ha già raggiunto 1,8 milioni. Un record storico, a tutti gli effetti che testimoniano quanto Jordan sia ancora presente in tutto il mondo.