FeralpiSalò, la storica promozione in Serie B: “Da oggi cambia tutto”

Storica promozione in Serie B quella ottenuta dalla FeralpiSalò. Il club lombardo ha raggiunto tale traguardo alla 36esima giornata del campionato di Serie C, girone A, dopo la vittoria di misura ottenuta grazie al gol di Butic sulla Triestina.

La formazione di Stefano Viola conta fin qui ben 19 vittorie stagionali, 11 pareggi e solamente 6 sconfitte. La società ha espresso tutta la propria gioia tramite un comunicato ufficiale: “E’ il momento più importante dei nostri primi 14 anni di vita. L’età della maturità, delle scelte, dell’addio alla puBertà. Lasci il pediatra e ti assumi le prime responsabilità. Scegli la scuola superiore, ma a volte ti senti già all’università…Un anniversario storico. Oggi è camBiato tutto. Grazie ragazzi. Per la storia, per l’amore del Presidente Pasini, dei soci, dei tanti sponsor, dei media. Lo aBBiamo voluto. Fortissimamente. Siamo in Serie B”. Di seguito anche un video dei festeggiamenti da parte della formazione verdeblù al termine della sfida del Turina.