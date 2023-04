Vela, Trofeo Princesa Sofia: un argento e un bronzo per l’Italia nella Nacra 17

Bissaro-Frascari e Ugolini-Giubilei hanno vinto la medaglia d’argento e quella di bronzo nella classe Nacra 17 nella giornata conclusiva del Trofeo Princesa Sofia di Palma. La spedizione italiana per la prima tappa di Coppa del Mondo a Palma ha raccolto preziose indicazioni per proseguire il lavoro che avrà come obiettivo principale i Mondiali unificati di Den Haag ad agosto. Gli equipaggi della classe Nacra 17 si sono comportati egregiamente conquistando due medaglie, ma grandi segnali sono arrivati anche dalla classe ILCA 6: Chiara Benini Floriani ha concluso al quarto posto sfiorando una medaglia. Continua il cammino ai vertici anche per il Formula Kite che ha piazzato Pianosi e Boschetti nella top 10.

“È stata una bellissima settimana, siamo molto contenti di come abbiamo performato durante tutto il periodo. Ogni giorno, se non eravamo la barca più veloce in acqua, eravamo comunque molto vicini e quindi siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. È stato un inverno di grandi allenamenti per noi ed è bello vedere che i duri allenamenti hanno prodotto questi risultati. Credo che sia anche una bellissima occasione per vedere come il modello Italia produca comunque grandi equipaggi, perché noi siamo stati i primi italiani ma dietro di noi ci sono Ugolini-Giubilei e Tita-Banti che hanno fatto una bellissima regata anche loro”, commentano Vittorio Bissaro e Maelle Frascari.

“Purtroppo l’equipaggio Bissaro-Frascari non è riuscito a mantenere la posizione di testa nella regata. Mentre gli inglesi hanno fatto una bella regata, finendo secondi nella Medal, Bissaro-Frascari è stato bloccato dalla flotta fino alla prima poppa e, anche se erano soltanto due barche dietro gli inglesi, hanno commesso degli errori tattici o strategici nella seconda bolina, perdendo alcune posizioni. Alla fine, l’Italia ha conquistato l’argento e il bronzo, con Tita-Banti al quarto posto”, l’analisi del tecnico Fiv, Gabriele Bruni.