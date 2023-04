Bayern-Manchester City, Haaland sbaglia il rigore e calcia alto (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Erling Haaland ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia del Manchester City. E lo ha fatto in un palcoscenico pesante, come quello della Champions League e in un momento delicato, come lo 0-0 all’Allianz Arena nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, chiamato a rimontare il 3-0 dell’andata. Disturbato dagli avversari, il centravanti norvegese si è presentato dal dischetto e ha calciato alle stelle. Si resta sullo 0-0, dopo che pochi minuti prima il guardialinee aveva cancellato un rosso ad Upamecano per un fallo su Haaland, che era in fuorigioco.