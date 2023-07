Basket, Siena: ex presidente Siena Minucci truffato da una finta principessa araba, sottratti 140 mila euro

Ferdinando Minucci, dirigente della Mens Sana Siena ha denunciato per truffa una finta principessa saudita che gli avrebbe sottratto 140mila euro tra il 2020 e il 2021. A riportarlo è La Nazione. Secondo quanto ricostruito, la donna, Silvia Lombardi, 57 anni, di Campi Bisenzio, un’amica di che Minucci avrebbe conosciuto in un centro olistico si sarebbe spacciata per Amira Fabiani Al Saud, italiana da parte di madre, scappata dall’Arabia Saudita per sfuggire dai brutti rapporti con i fratelli e il padre, imparentato con la famiglia reale araba. In Italia Amira avrebbe affrontato delle condizioni difficilissime e avrebbe chiesto un aiuto a Minucci. Le elargizioni di Minucci sarebbero cominciate per aiutare “Amira” a sostenere le spese legali per il processo contro i fratelli in patria e le spese mediche della cugina, personaggio di fantasia a cui la donna ha attribuito quello che è il suo vero nome, Silvia Lombardi. Attraverso versamenti sui conti fiorentini della “cugina” di “Amira”, coinvolgendo anche la figlia e l’ex moglie di Minucci, le elargizioni sarebbero proseguite con regali e soprattutto con l’acquisto dalla donna dei diritti d’autore della sua storia, in cui raccontava “il peso di una vita passata sotto il giogo della cultura islamica”. Un racconto scritto e pronto per la pubblicazione finché, nell’estate 2021, le continue richieste di denaro e gli slittamenti del via libera alla pubblicazione del libro hanno fatto insospettire Minucci che, capito l’inganno, ha presentato denuncia. Ora si svolgerà il processo.