Roma, ufficiale il ritorno in prestito di Diego Llorente

Diego Llorente torna ad essere un giocatore della Roma, con Jose Mourinho che ha forzato per il ritorno del difensore spagnolo dopo gli ultimi sei mesi in prestito. Tiago Pinto, quindi, ha innescato nuovamente i contatti con il Leeds United, club titolare del cartellino, e in poche settimane ha chiuso per il ritorno, sempre in prestito, di Llorente.

Queste le prime parole del Llorente 2.0 ai canali sociali della Roma: “Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa. Quando a gennaio ebbi l’opportunità di venire alla Roma non esitai un istante e ancor meno in questi giorni di attesa. Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande“.