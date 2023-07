Roma, tappa a Wimbledon per Dybala: foto con Alcaraz

Paulo Dybala si gode gli ultimi sgoccioli di vacanza per poi tornare a faticare in quel di Trigoria per sognare con la Roma nella stagione ormai prossima a partire. Il fantasista argentino ha voluto fare tappa a Londra, a Wimbledon, prima di rientrare agli ordini di Jose Mourinho.

Il 10 luglio, infatti, sarà tempo di raduno giallorosso in una stagione, la terza di Mourinho, che tutti i tifosi romanisti sperano possa regalare soddisfazioni importanti. Prima di approdare nella Capitale, dunque, la Joya ha deciso di passare una giornata a Wimbledon e fra i vari incontri, ha voluto postare una foto che lo ritrae con Carlos Alcaraz, che invece punta a vincere il famoso torneo inglese per la prima volta della sua carriera.