“La cosa più importante erano i tre punti, c’è stato un buon atteggiamento e dobbiamo ripartire da qui, ma c’è ancora tanto da fare. La strada è ancora lunga“. Lo ha detto a Dazn l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy dopo la vittoria per 4-1 sul Lecce. Successo prezioso nel giorno della 100esima panchina giallorossa di Ranieri: “Il mister ha tantissima esperienza, conosce bene l’ambiente e dobbiamo cercare di seguirlo come abbiamo fatto in queste partite“, ha aggiunto l’attaccante che ha servito due assist stasera.