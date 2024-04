Basket, Serie A2 2023/24: Trapani sa solo vincere e batte Trieste, Cividale sbanca Milano

Nei cinque anticipi della 30esima giornata di Serie A2 Trapani si conferma come prima forza del campionato battendo 81-73 Trieste. La formazione siciliana, trascinata dai 20 punti di Notae, è già sicura del primo posto nel girone Verde, e trova la vittoria numero 27 su 29 partite stagionali. A Trieste invece non basta la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Candussi, e gli alabardati rimangono così al quinto posto nel girone Rosso. Una posizione sopra c’è la Tezenis Verona, che però ha perso 71-70 sul campo di Latina nonostante i 25 punti di Ivan Buva. Vittoria tanto sorprendente quanto importante in chiave salvezza per la formazione laziale, che sopravanza momentaneamente Agrigento e Casale Monferrato.

RISULTATI E CLASSIFICHE

In chiave play-off successo fondamentale della Gesteco Cividale, che si impone 94-92 sul parquet dell’Urania Milano. Prosegue dunque il momento più che positivo della formazione friulana, trascinata ancora una volta dal solito Lucio Redivo con 31 punti, a cui si aggiungono i 20 di Miani. Non bastano alla squadra meneghina i 24 punti di Potts e i 23 di Amato. Cividale è così momentaneamente sesta nel girone Rosso, mentre l’Urania ha già prenotato un posto ai play-off nel Verde. Vittorie interne infine per la Juvi Cremona, 73-68 contro Nardò, e per Treviglio, 79-78 contro Orzinuovi.