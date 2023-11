Basket, Serie A2 2023/24: Cantù vince il big match con Torino, successi anche per Forlì e Verona

Il turno infrasettimanale di Serie A2 ha visto il successo interno per 96-83 di Cantù nel big match di giornata contro Torino, con i 21 di Hickey a trascinare i biancoblù. I lombardi mantengono così la vetta nel Girone Verde a pari merito con Trapani, che nel derby siciliano supera agevolmente Agrigento 105-72. Rimane in scia anche Treviglio, che batte nettamente Vigevano a domicilio con il punteggio di 69-95 e si conferma come terza forza del girone insieme a Torino. Nelle retrovie arriva la prima vittoria stagionale per Latina, che si impone sul campo della Luiss Roma per 76-86. Successi esterni anche per l’Urania Milano e per la Juvi Cremona, che espugnano rispettivamente il campo di Rieti e della Novipiù Monferrato.

Nel Girone Rosso invece arriva la quarta vittoria consecutiva per Forlì, che ai supplementari batte 84-78 una coriacea Cividale e mantiene così la seconda posizione. Con Fortitudo Bologna e APU Udine che saranno impegnate nello scontro diretto tra due settimane, ne approfitta Verona, che vince 59-64 a Chiusi e rosicchia momentaneamente due punti. Torna al successo dopo tre sconfitte in fila Trieste, che la spunta nel finale ed espugna il parquet di Piacenza 84-87. Nelle altre due gare di giornata vittorie per Nardò con Orzinuovi e per Cento sul campo di Rimini.