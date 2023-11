MOVIOLA – Monza-Torino, finale con giallo: Lazaro non va per terra, Doveri non fischia rigore

Episodio da moviola sul finale di Monza-Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Nei minuti di recupero, sul punteggio di 1-1, il Torino prova l’ultimo assalto per tornare in vantaggio con Valentino Lazaro che si incunea dentro l’area di rigore, viene colpito nello stinco ma non si butta a terra. L’arbitro, Daniele Doveri della sezione di Roma, decide di non fischiare calcio di rigore ed il Var non interviene. Juric in campo si infuria con il proprio giocatore per non essere caduto a terra. Rivedendo a terra si nota come il contatto ci sia e che il calcio di rigore ci stava. A fine partita l’allenatore granata, rivedendo l’azione, ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Uno scandalo, anche se Lazaro non si è buttato questo è rigore uguale. Questo è scandaloso, con il Monza è successo anche lo scorso anno. Non siamo fortunati”.