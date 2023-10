Juventus-Verona, Kean non si spiega la sostituzione. Landucci: “Sei ammonito”

Serata da dimenticare per Moise Kean, che aveva trovato la via del gol in due occasioni nel match Juventus-Verona ma entrambi sono stati annullati. Sostituito al 62′ per far posto a Chiesa, l’attaccante non l’ha presa bene e all’uscita dal campo si è chiesto incredulo “Ma perché? Perché!” A dargli una risposta è stato Marco Landucci, vice di Allegri, che gli ha spiegato: “Sei ammonito“. Furioso per l’accaduto Kean si è recato direttamente negli spogliatoi, tuttavia più tardi è tornato in panchina dopo che Pinsoglio è andato a parlargli.