Basket, Serie A2 2022/2023: Pistoia unica capolista nel Girone Rosso, battuta Forlì; cade anche Cento

I risultati della 16esima giornata Serie A2 2022/2023 di basket., la seconda del nuovo anno per il campionato cadetto. C’era grande attesa nel girone Verde per la sfida al vertice tra Cantù e Vanoli Cremona, che ha visto la formazione di casa imporsi con autorità in una partita a basso punteggio ma con alto tasso agonistico: 68-58 il risultato finale a favore della formazione di coach Meo Sacchetti, che sfrutta i parziali di primo e quarto quarto per volare a +6 in classifica. L’altro scontro diretto molto interessante nello stesso girone ha visto la vittoria di misura di Torino sul campo di Piacenza (82-84), mentre la Juvi Cremona ha trovato un’importantissima vittoria in ottica salvezza battendo l’Urania Milano 91-90 all’overtime.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Passando al Girone Rosso, invece, lo scontro tra capolista ha visto Pistoia battere Forlì per 74-62 in una partita di fatto controllata dal primo all’ultimo minuto, salvo l’ultimo quarto, l’unico che ha visto un parziale favorevole agli ospiti: Varnado top scorer con 22 punti, a cui si aggiungono i 9 rimbalzi; doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi per Wheatle. I toscani rimangono in testa in solitaria, visto che anche Cento ha perso, battuta per 87-80 da Rimini. Tra le altre partite, la Fortitudo Bologna si è sbarazzata con un netto 92-72 di San Severo.