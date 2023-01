Highlights Spezia-Lecce 0-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 6

Gli highlights e le azioni salienti di Spezia-Lecce 0-0, scontro diretto per la salvezza della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Un doppio palo colpito dal Lecce con Blin e Gonzalez non basta ai giallorossi per espugnare il Picco, dopo la vittoria sulla Lazio. Falcone nega il gol a Nzola nella ripresa. Ecco le azioni salienti.