Highlights e gol Roma-Inter 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 63

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Inter 0-2, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. La supersfida dell’Olimpico è anche uno spareggio decisamente importante in chiave Champions: nel primo tempo succede ben poco ma Dimarco all’improvviso la sblocca, nel secondo tempo nel momento migliore dei giallorossi un errore porta al gol di Lukaku per il raddoppio nerazzurro. Di seguito ecco le immagini salienti.

