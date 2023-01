Basket, Serie A2 2022/2023: Forlì e Cento raggiungono Pistoia in vetta al gruppo rosso, Treviglio batte Cantù nel verde

Domenica dedicata alla diciassettesima giornata del campionato di A2 di basket. Nel gruppo rosso Forlì e Cento approfittano della sconfitta di ieri di Pistoia e ricreano un terzetto in testa. Forlì ha dovuto comunque soffrire, imponendosi 83-76 all’overtime su Chieti, mentre Cento ha superato 76-65 Udine in uno scontro di alta classifica. Perde la Fortitudo Bologna, 75-59 contro Chiusi, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive. Rimini si aggiudica il derby contro Ferrara andando a vincere 75-85 in trasferta, mentre Nardò incassa il terzo ko di fila, perdendo 85-89 in casa contro Ravenna. Senza fine anche la crisi di San Severo, sconfitta tra le mura amiche 68-76 da Mantova, che invece sembra essersi riuscita a risollevare nelle ultime settimane.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel gruppo verde lo scontro al vertice se lo prende Treviglio, che batte Cantù 90-85 e vince la sua sesta partita consecutiva, pur rimanendo distante quattro punti in classifica. Guadagna un paio di punti anche Cremona, che batte al fotofinish 79-77 Latina. Torino si impone 66-76 sul campo di Monferrato e resta in quarta posizione, così come Agrigento resta quinta dopo il successo per 85-79 sulla JuVi Cremona.