Regolamento diffidati in vista della Supercoppa Milan-Inter: ecco come funziona

Il regolamento dei diffidati in vista della Supercoppa Italiana Milan-Inter: ecco come funziona con le squalifiche. Come ogni anno, la sfida tra la vincitrice del precedente campionato e chi si è aggiudicata la Coppa Italia viene considerata come un canonico turno di campionato, per questo motivo i diffidati in Serie A sono tali anche per la sfida di Supercoppa, così come i diffidati dopo la partita che assegna il trofeo ricadono poi sulla successiva partita di campionato. Per fortuna delle due squadre, non ci sono diffidati, eccetto l’allenatore interista Inzaghi. Allo stesso modo, le squalifiche eventualmente rimediate sabato in Serie A per rossoneri e nerazzurri vengono scontate in Supercoppa, le squalifiche che si producono in Supercoppa andranno poi scontate nella partita dopo in campionato.