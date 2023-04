Basket, Serie A2 2022/2023: Cantù cade a Forlì, ok Treviglio

In archivio la terza giornata della seconda fase della Serie A2 2022/2023 di basket. Dopo un’appassionante Regular Season (o “fase di qualificazione”), il campionato cadetto non si ferma e prosegue con le partite che poi porteranno, rispettivamente, alla definizione delle squadre che verranno promosse in A1, e quelle che, invece, verranno retrocesse in Serie B.

Importanti vittorie di Forlì e Treviglio, che sconfiggono rispettivamente Cantù e Pistoia e si portano al comando a quota 10 punti. Terza vittoria di fila invece per Cremona, che sale a 8 agganciando proprio Cantù. Continuano a vincere anche Torino, Cividale e Urania Milano, mentre in chiave salvezza si complica la situazione di Chieti, sconfitta nello scontro diretto da Ravenna.