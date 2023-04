Monza, nuovo infortunio per Sensi. La moglie: “Forse è proprio San Siro che porta male”

Calvario infortuni nella carriera di Stefano Sensi. Il centrocampista del Monza è uscito nuovamente malconcio in quel di San Siro nella partita poi vinta dalla sua squadra contro l’Inter. Per Sensi si profila un altro, l’ennesimo, stop per infortunio. La moglie dell’ex Inter ha commentato il nuovo infortunio di suo marito così sui social: “Inizio a credere che alla fine della fiera per quanto bello, sia tu a portare male!“. Sempre Giulia Amodio aveva postato prima della partita foto proprio di San Siro celebrandone e sottolineandone la bellezza. All’inizio della prossima settimana arriveranno notizie più specifiche sull’entità dello stop a cui dovrà sottostare Sensi.