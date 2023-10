Wta Finals Cancun 2023, Aryna Sabalenka: numeri e statistiche della numero uno del mondo

Quella del 2023 è senza dubbio la miglior stagione della carriera di Aryna Sabalenka, che sembra aver definitivamente fatto il tanto atteso salto di qualità per arrivare a conquistare la vetta più alta del ranking. Sarà lei la numero 1 alle GNP Seguros WTA Finals di Cancun, l’evento che dal 29 ottobre al 5 novembre vedrà darsi battaglia le migliori otto giocatrici del mondo. Eccezionale la continuità messa in mostra durante tutti gli appuntamenti Major dalla venticinquenne di Minsk, che ora punta a migliorare la finale raggiunta lo scorso anno nell’ultimo torneo dell’anno.

LA SUA STAGIONE: Il 2023 della bielorussa si è aperto con il titolo conquistato nel WTA 500 di Adelaide. Solamente un antipasto della splendida cavalcata degli Australian Open, che l’avrebbe portata a conquistare il suo primo titolo Slam perdendo l’unico set del torneo nella finale con Elena Rybakina. Un risultato che sembra davvero averla sbloccata mentalmente e che le ha permesso di continuare a far bene durante tutto il corso dell’anno. Battendo Swiatek nell’ultimo atto del torneo, Sabalenka ha poi trionfato sulla terra rossa di Madrid, prima dell’eliminazione subita in semifinale al Roland Garros e a Wimbledon. Agli US Open, ha mancato la possibilità di fare il bis arrendendosi in finale a Coco Gauff. Un risultato che le ha comunque permesso per la prima volta nella sua carriera di portarsi al numero 1 del ranking WTA.

RISULTATI PRINCIPALI: Ha conquistato il primo Slam della sua carriera agli Australian Open e trionfato anche al Mutua Madrid Open e al WTA 500 di Adelaide.

QUANDO SI È QUALIFICATA: 23 settembre 2023

ESPERIENZA ALLE WTA FINALS: Per Sabalenka sarà la terza partecipazione consecutiva alle Finals. Anche nel 2021, la bielorussa era accreditata come prima testa di serie sebbene fosse Ashleigh Barty, ritiratasi pochi mesi dopo, ad occupare la vetta della classifica mondiale. In quell’occasione arrivò l’eliminazione nella fase a gironi in virtù delle sconfitte subite contro Maria Sakkari e Paula Badosa. Lo scorso anno ha invece raggiunto la finale dopo aver passato il Round Robin perdendo la sola partita con Sakkari al debutto. In semifinale Sabalenka ha poi avuto la meglio su Swiatek, prima di cedere nell’ultimo atto del torneo a Caroline Garcia con lo score di 7-6(4) 6-4.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 1

Titoli vinti: 3

Vittorie/Sconfitte: 53-12

Prize money: 7.554.653 $

H2H con le altre giocatrici qualificate: 23-17