Basket, Serie A1 2023/2024: la Virtus Bologna vince in casa di Brescia, è aggancio in vetta

La cronaca di Germani Brescia-Virtus Bologna 73-87 sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Al PalaLeonessa il big match va agli emiliani, che si riscattano dopo le sconfitte delle ultime settimane e agganciano proprio Brescia in vetta alla classifica della regular season. Dopo il primo quarto favorevole ai padroni di casa, gli uomini di Luca Banchi allungano dai 17 punti in 13 minuti di un eterno Marco Belinelli che proprio oggi compie 38 anni. Doppia cifra anche per Polonara, Abass, Pajola e Lundberg, a dimostrazione di una prova collettiva molto solida da parte della Virtus. I 14 punti di Petruccelli e i 13 di Burnell non bastano a Brescia per evitare la seconda sconfitta interna del campionato. La classifica resta così cortissima, con Bologna, Brescia, Venezia e Milano racchiuse in appena due punti.

CRONACA – Si segna tanto in avvio, con le due squadre che trovano la via del canestro con facilità. Leggermente meglio la Virtus Bologna, ma un parziale di 6-0 regala il sorpasso a Brescia nel segno di Christon, autore di due triple. La squadra di casa riesce ad allungare anche sul +5 e coach Banchi chiama il primo time out della gara, che sortisce gli effetti sperati. Il primo parziale termina infatti con le due squadre molto vicine, separata da un solo possesso (due punti). Nel secondo quarto l’inerzia passa dalla parte della squadra ospite, davvero prolifica in fase offensiva. Brescia inizialmente tiene botta grazie ad una serie di triple, ma sul 31 pari si spegne la luce. Sul -4, dopo la tripla di Abass, coach Magro ferma il gioco; anche dopo il time out, però, e sempre grazie ad Abass (e Shengelia), la Virtus allunga sul +9. Brescia ha tuttavia ancora tempo per ridurre il gap prima dell’intervallo e lo fa con grande lucidità, affidandosi soprattutto a Miro Bilan e andando al riposo sotto di 5 punti.

Al ritorno in campo il terzo quarto sorride subito alla Virtus, che con le triple di Belinelli e Pajola allunga sul +12 (39-51) complici anche i quasi tre minuti di totale sterilità offensiva di Brescia. Lo stesso Belinelli si prende un fallo tecnico e lo concretizza perfettamente con i liberi, Della Valle e Gabriel riescono a riportare la Germani a -8 ma la tripla di Lundberg allo scoccare della sirena di fine periodo consente alla Virtus di iniziare gli ultimi dieci minuti sul +12 (61-73). Cambia poco nell’ultimo quarto, in cui Polonara porta Bologna a +16 e ben presto Brescia si trova costretta ad alzare bandiera bianca. Bologna sfiora in più occasioni anche il +20, poi nei minuti conclusivi gli uomini di Banchi allentano un po’ la presa e così Brescia alleggerisce leggermente il parziale fino al 73-87 finale.