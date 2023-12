Basket, Serie A1 2023/2024: la Virtus Bologna passeggia a Pistoia, ok Trento e Reggio Emilia

In attesa del posticipo tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona, si sono registrate poche sorprese nella 13^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Nella giornata dell’anti-vigilia di Natale, in cui sono andati in scena gran parte dei match, spicca il successo della Virtus Bologna, che ha annientato Pistoia, sbancando il PalaCarrara con un eloquente 91-70. Tutto facile per le Vu Nere, che hanno fatto il proprio dovere, tornando alla vittoria dopo due sconfitte di fila contro Olimpia Milano e Venezia. Merito soprattutto dei quattro tenori Belinelli, Hackett, Shengelia e Dunston, autori di ben 70 punti (quanti l’intera squadra di Pistoia). La squadra di Banchi ha così rispettato il pronostico della vigilia contro formazione neopromossa guidata da coach Brienza, capace di stupire tutti nelle ultime settimane con sei vittorie nelle ultime otto gare, ed è salita a quota 18 punti.

Comoda vittoria anche per Trento, che tra le mura amiche della Il T Quotidiano Arena ha sconfitto con lo score di 101-94 il Basket Napoli. Match a senso unico che la Dolomiti Energia ha indirizzato già nel primo tempo, chiuso in vantaggio di ben 16 lunghezze. Nella ripresa i padroni di casa – desiderosi di riscatto in quanto reduci dalla sconfitta contro Treviso – si sono portati addirittura sul +22, ma i campani non hanno mai mollato e, nel parziale decisivo, sono riusciti a spaventare gli avversari. Nell’ultimo quarto il gap si è assottigliato fino a 6 punti, ma il cronometro è stato amico di Trento, capace di amministrare al meglio il vantaggio. Miglior realizzatore del match Ennis con 35 punti, mentre tra le fila della squadra di casa è da segnalare la doppia doppia di Grazulis da 26 punti e 10 rimbalzi.

Infine, nell’ultimo match di giornata, Reggio Emilia ha superato Sassari per 77-59. A due facce la sfida andata in scena sul parquet del PalaBigi, dove per tre quarti ha regnato l’equilibrio mentre nella frazione decisiva non c’è stata storia e la squadra di casa è salita in cattedra, mettendo a segno un parziale di 23-11. Vittoria importante per gli uomini di coach Priftis, che ripartono immediatamente dopo la sconfitta contro Brescia e lo fanno nel segno di Galloway, miglior realizzatore di serata con 20 punti, e Hervey, autore di una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi. Non riescono a sfatare il tabù trasferta i sardi, che cadono anche a Reggio Emilia e restano fermi in classifica a quota 10 punti, tutti ottenuti in casa.