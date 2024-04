MotoGP GP Americhe, risultati e ordine di arrivo: Vinales vince, seguono Acosta e Bastianini

Sul circuito di Austin, in Texas, va in scena il terzo appuntamento del motomondiale del 2024. Al via, è Maverick Vinales a scattare in pole position, ma un contatto con Jorge Martin lo fa scivolare lungo la classifica. La prima posizione va a Pedro Acosta, inseguito da Martin a breve distanza. Intanto, Francesco Bagnaia risale la classifica, portandosi dietro Marc Marquez. Durante il quarto giro, Acosta viene superato da Martin, poi sbaglia e si fa infilare da Marquez e poi da Bagnaia. Poco dopo, la classifica cambia ancora: Marquez tocca Martin e scivola quarto, poi Acosta supera Bagnaia e il ducatista viene passato anche dallo scudiero Gresini. A dieci tornate dalla fine, ecco che Vinales inizia a risalire la classifica, superando Bagnaia per la quarta posizione. Poco dopo, ecco che Acosta supera Martin ed è primo, con il pilota Prima Pramac sorpassato anche da Marquez. Per qualche curva, il pluricampione prende la testa della corsa, ma poi cade e abbandona la gara. Acosta torna quindi in testa, ma Vinales risale la classifica e lo sfila qualche giro dopo. A due giri dalla fine, il podio viene modificato ancora una volta: Bastianini mette a punto il sorpasso su Martin, conquistando il terzo gradino. ‘Batman’ sigla il successo, seguito dalla Gasgas di Acosta e poi la Ducati di Bastianini!

M. Vinales P. Acosta E. Bastianini J. Martin F. Bagnaia F. Di Giannantonio A. Espargaro M. Bezzecchi B. Binder R. Fernandez M. Oliveira J. Miller F. Quartararo A. Fernandez A. Marquez L. Marini A. Rins OUT M. Marquez OUT J. Mir OUT F. Morbidelli OUT T. Nakagami OUT J. Zarco OUT