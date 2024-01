Basket, Serie A1 2023/2024: Sassari travolge Pistoia 107-69 nel lunch match

Impressionante prova di forza di Sassari, che nel lunch match della domenica domina Pistoia con il punteggio di 107-69 nella sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A1 di basket. Un match di fatto deciso nel primo quarto, chiuso sul 32-12 in favore della squadra allenata da Piero Bucchi, che ha poi definitivamente chiuso la contesa nel secondo periodo, anch’esso dominato per 30-16 per un complessivo 62-28 a metà gara. L’ex Warrior Alfonzo McKinnie ne mette 21, ma ci sono anche i 16 di Brandon Jefferson e i 15 di Ousmane Diop e Breein Tyree.