Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Scavalcati dal Verona, i sardi inseguono punti salvezza per allontanarsi dalla zona rossa. Anche il Bologna vuole tornare alla vittoria per mettere pressione alla Fiorentina, attualmente al quarto posto, e rilanciarsi nella corsa Champions. Di seguito le scelte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Thiago Motta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Scuffet, Zappa, Augello, Dossena, Wieteska, Augello, Nandez, Prati, Sulemana, Makoumbou, Viola, Petagna

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen, Ferguson, Freuler, Aebischer, Orsolini, Van Hooijdonk, Urbanski