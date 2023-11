Basket, Serie A1 2023/2024: Reggio Emilia vince ancora in casa, Pistoia cede 95-82

Altra vittoria per la UnaHotels Reggio Emilia, che nella settima giornata della Serie A1 2023/2024 di basket ha battuto per 95-82 l’Estra Pistoia. Il PalaBigi si conferma un fortino inespugnabile per i ragazzi di coach Dimitris Priftis, che salgono sempre più in classifica a quota 10 punti. I toscani tengono molto bene nel primo tempo, poi crollano verticalmente dopo l’intervallo. A fine partita il tabellino esalta i 24 punti di Langston Galloway e i 21 di Kevin Juwan Hervey, mentre a Pistoia non bastano i 18 punti di Charlie Edward Moore.

La cronaca – La partita inizia con percentuali altissime da una parte e dall’altra, specie per Pistoia che trova tante triple nel primo quarto. Willis, Moore e Hawkins sono tutti ispirati dall’arco e così in pochi minuti i toscani si trovano a condurre prima sul 12-18 e poi toccano anche il +8 sul 19-27. Reggio Emilia però non demorde e torna sotto, la tripla di Chillo vale anche il pareggio ma poi gli ospiti rispondono con Wheatle e alla fine il parziale di apertura si chiude con un eloquente 29-30 in favore di Pistoia. Le percentuali inevitabilmente scendono nel secondo quarto, dove l’equilibrio regna sovrano. La tripla di Atkins scalda il PalaBigi per il vantaggio degli emiliani sul 38-37, ma nessuna delle due compagini riesce a trovare l’allungo come dimostra alla perfezione il 48-48 con cui i giocatori tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

La partita cambia completamente con l’inizio del terzo quarto, che segna per Pistoia l’inizio della fine. I toscani infatti iniziano a faticare tantissimo in attacco, subendo un 10-2 di parziale in meno di cinque minuti che non migliora nel proseguo del periodo. La tripla di Vitali vale il +12 per Reggio Emilia, che tocca anche il +14 prima della tripla di Willis che fissa il punteggio sul 69-58 prima degli ultimi dieci minuti di gioco. Il copione però non cambia nell’ultimo quarto: Smith e Galloway portano Reggio Emilia addirittura sul punteggio di 81-60, rendendo i minuti finali un momento di pura gestione per i padroni di casa. Pistoia prova a rientrare, riuscendo però solo a rendere il passivo un po’ meno pesante.