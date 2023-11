Lazio-Roma 0-0, Sarri: “Squadra in crescita, dobbiamo ritrovare la pericolosità offensiva della scorsa stagione”

“Sono soddisfatto perché la squadra mi sembra in crescita, stiamo ritrovando solidità. Dobbiamo solo ritrovare la pericolosità offensiva della scorsa stagione. Questa è una partita particolare, difficile da gestire. Quando non la vinci, non la devi perdere. Abbiamo avuto delle occasioni, ma va bene così. Mi dispiace che il terreno di gioco sia in queste condizioni, non è sicuramente all’altezza di queste due squadre, soprattutto per noi che giochiamo dal basso. Ho chiesto alla squadra di riempire l’area avversaria con più quantità e qualità, in questo siamo un po’ indietro. Abbiamo perso anche la capacità di creare superiorità numerica saltando l’uomo, speriamo di ritrovarla. L’aspetto positivo è che ci siamo ritrovati a livello caratteriale”. A dirlo è il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 0-0 contro la Roma.

Una battuta anche su Matteo Guendouzi e Josè Mourinho: “Guendouzi ha una personalità straripante, se si ripulisce a livello tecnica diventa davvero un grande centrocampista. Mourinho? Ci vogliamo bene, mi piace come persona, quando fa il personaggio mi piace meno”.