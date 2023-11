Basket, Serie A2 2023/2024: torna a vincere Cantù, Bologna non si ferma

Oggi si sono giocate le partite valide per la nona giornata del Gruppo Rosso e del Gruppo Verde di Serie A2 di basket 2023/2024.

Per quanto riguarda il Gruppo Rosso, Piacenza batte 75-72 Verona in casa. Skeens ne mette 20 con 12 rimbalzi e Miller 16 con 6 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 14 con 6 rimbalzi di Esposito e i 13 punti di Stefanelli. Piacenza sale al settimo posto a 4 vittorie e 5 sconfitte. Verona resta ferma al quarto posto con 6 vittorie e 3 sconfitte. Forlì piega Chiusi in trasferta 71-62. Buona prova di Allen con 15 punti e di Johnson con 14 e 6 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 14 punti di Cerona per evitare il terzo ko in fila. Forlì resta al secondo posto con 7 vittorie e 2 sconfitte. Chiusi all’ultimo posto con 1 vittorie e 8 sconfitte. Continua a vincere la Fortitudo Bologna, che batte in casa Cuneo 84-72. Sono 20 per Ogden e 19 con 8 rimbalzi per Freeman. Inutili alla causa di Cento i 17 di Archie e i 14 di Sabin. Ancora imbattuta la Fortitudo, in testa in solitaria a 8 vittorie e 0 sconfitte. Nardò piega Rimini in casa 72-68 e trova la quinta vittoria in fila grazie al super Stewart, 31 punti e 9 rimbalzi. Niente da fare per Rimini, ko per la terza volta consecutiva, nonostante i 19 punti di Marks. Trieste batte Cividale in casa 86-79. Decisivi i 40 punti combinati da Campogrande e Candussi, 21+19. Non bastano i 18 di Redivo e i 16 di Dell’agnello a Cividale per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sei. Trieste è quinta con 6 vittorie 3 sconfitte.

Per quanto riguarda il Gruppo Verde, torna a vincere Cantù, dopo il ko con Agrigento, e lo fa in casa contro Rieti per 81-66. Sono 20 per Hickey e 19 per Nikolic. Non servono alla compagine laziale i 19 punti con 9 rimbalzi di Hogue. Cantù è seconda a 7 vittorie e 2 sconfitte. Rieti resta quinta a 5 vittorie e 4 sconfitte. Nel match di bassa classifica, Latina sorprende Monferrato in trasferta 86-71. Alipiev e Gaines combinano 45 punti, 24+21, e Parrillo ne aggiunge 18 con 4 rimbalzi. Non bastano i 28 con 8 rimbalzi di Kelly, unico in doppia cifra dei suoi, a Monferrato per evitare l’ultimo posto in classifica a pari merito con Luiss e proprio Latina a 2 vittorie e 7 sconfitte. Treviglio piega Cremona in casa 100-96. Partita ad alto punteggio con Tortu e Medford, sponda Cremona, che ne mettono rispettivamente 25 e 22. Più solida la prova dei padroni di casa con i 22 punti di Harris, i 19 di Miaschi e i 15 di Pacher. Treviglio sale al quarto posto a 6 vittorie e 3 sconfitte. Cremona sesta a 5V/4P. Vigevano batte Agrigento in casa 85-71. Mvp Smith, che ne mette 28 con 9 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Rossi con 13 punti e 7 rimbalzi. Non bastano ad Agrigento i 21 di Ambrosin e la doppia doppia da 13+10 di Wideman. Vigevano aggancia proprio Agrigento al sesto posto con 3 vittorie e 6 sconfitte.

RISULTATI E CLASSIFICA