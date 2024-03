Basket, Serie A1 2023/2024: l’Olimpia Milano cade a Venezia, ok Reggio Emilia

Sono ben sette i match validi per la 23^ giornata della Serie A1 2023/2024 andati in scena in questa domenica 17 marzo all’insegna del basket. In campo tutte le big, dalla capolista Brescia alla Virtus Bologna, passando per l’Olimpia Milano, ma anche le squadre a caccia di un piazzamento ai playoff o in lotta per non retrocedere. Emozioni e spettacolo non sono mancate, così come le sorprese: ecco come sono andati i match.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

VENEZIA-OLIMPIA MILANO 78-72: Altra sconfitta per i meneghini, che non riescono a rialzare la testa dopo il pesantissimo KO contro il Baskonia in Eurolega e cedono il passo agli uomini di coach Spahija al Taliercio. Partita piena di ribaltamenti di fronte e colpi di scena, Primo quarto molto equilibrato, ma le due triple di Wijlter nel finale regalano due possessi di vantaggio a Venezia. Milano però reagisce nel secondo parziale, rimontando dal -8 ma andando comunque all’intervallo in svantaggio (seppur di sole due lunghezze). E’ la terza frazione quella che fa la differenza e in cui la Reyer riesce ad andare in fuga, approfittando delle difficoltà degli ospiti (specialmente in fase realizzative). A 10′ dalla fine, Venezia ha ben 16 punti di vantaggio ma non è ancora fatta perché Milano ha grande qualità e, a meno di un minuto e mezzo dalla fine, si riporta a -4 grazie alla tripla di Shields. Gli errori si moltiplicano però nel finale, da entrambe la parti, e tutto è in bilico fino alla fine. La giocata decisiva porta la firma di Jeff Brooks, che stoppa Mirotic e permette poi a Tessitori di subire fallo, quindi chiudere i giochi grazie al 2 su 2 in lunetta. Venezia torna così alla vittoria e si prende il terzo posto in solitaria.

REGGIO EMILIA-VARESE 113-80: A senso unico il match del del PalaBigi, in cui la squadra di casa tenta la fuga fin da subito, chiudendo il primo parziale in doppia cifra di vantaggio. Varese prova a scuotersi e ricuce il gap, andando all’intervallo sotto di 7 lunghezze, ma nella ripresa c’è una sola squadra in campo. I ragazzi di Priftis infatti dilagano al punto da vincere con ben 33 punti di scarto. MVP Galloway con ben 38 punti a referto.